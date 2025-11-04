Prima W europea per Trieste nel segno di Ramsey: Igokea battuta al PalaTrieste

PALLACANESTRO TRIESTE – IGOKEA MTEL 115 – 90

(23-16; 33-28; 21-18; 38-28)

Al PalaTrieste andava in scena la partita tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la squadra bosniaca dell’Igokea MTEL, valida per la quarta giornata del girone E della Basketball Champions League. A spuntarla alla fine sono proprio i giuliani che, grazie ad una prova di forza corale e ad un Ramsey ancora in grande spolvero (26 punti per lui) conquistano la prima W europea. Niente da fare, invece, per gli ospiti, a cui non bastano i 16 punti di Tyree e i 17 di Milosavljevic per vincere anche il ritorno in terra triestina.

Subito pericolosa Trieste con Sissoko e Ramsey per il 4-0 iniziale, mentre i bosniaci si affidano a Lewis per restare attaccati. Siamo così 10-5 dopo tre minuti di gioco, con Brown e Ramsey protagonisti per i giuliani. Nikola Popovic ci prova, ma ancora Ramsey e poi Ross tengono a +7 i padroni di casa. L’Igokea però non molla e con Tyree e ancora Popovic si porta presto sul 16-14. Brown e compagni però tengono botta e nel finale del quarto, grazie alla tripla di Ruzzier, si riportano avanti 23-16. Nel secondo periodo Moretti spara subito da tre il 26-16, ma Petar Popovic risponde presente. Trieste però è on fire: così con Uthoff e Brown si riporta subito a +12. Popovic N. non basta e i giuliani allungano anche a +15 con Ruzzier. Lewis non molla, ma Brown e Ramsey aumentano il distacco (41-24). L’Igokea però è ancora viva, lavora ai fianchi e poi con Gavrilovic, Tyree e Milosavljevic si spinge anche al -12. Trieste allora si affida a Ross, Candussi e Toscano-Anderson per restare avanti. Si va così al riposo sul 56-44.

Al rientro in campo Ross e Ramsey piazzano subito il nuovo +16 per Trieste, ma Milosavljevic accorcia subito e l’Igokea torna a -12. Ramsey ci prova, ma ancora Bess tiene in partita i suoi (63-51). Ci pensa così Sissoko a riportare a +15 i giuliani ma Tyree e i suoi resistono ancora (-12). I padroni di casa cercano ancora l’allungo decisivo, ma gli ospiti non ci stanno, così Trieste amministra fino a fine quarto, chiudendo 77-62. Nell’ultimo periodo ancora Bess spara da tre e l’Igokea torna sempre a -12. Moretti allora risponde presente per il nuovo +15 che fa respirare i giuliani. Lewis e Tyree però non mollano, tanto che i bosniaci con un parziale di 5-0 si spingono per la prima volta a -10. Ramsey e compagni allora reagiscono di forza e si prendono anche il +20 a quattro dalla fine. Partita ormai chiusa ma Trieste non è ancora doma, così Brown e Toscano-Anderson piazzano anche il 101-76. I minuti finali così sono un lungo garbage time in cui i giuliani trovano anche il +28 con Ross, mentre Lewis e compagni cercano almeno di salvare la differenza canestri dell’andata. Finisce però 115-90 e gli alabardati la ribaltano a loro vantaggio.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 12, Ross 13, Deangeli 2, Uthoff 10, Ruzzer 5, Sissoko 12, Candussi 10, Iannuzzi ne, Brown 14, Brooks ne, Moretti 11, Ramsey 26;

Coach: Israel Gonzalez

IGOKEA MTEL: Ceaser 8, Lewis 15, Popovic P. 4, Gavrilovic 9, Tyree 16, Mustapic ne, Ilic ne, Antunovic ne, Popovic N. 8, Bess 9, Milosavljevic 17, Simanic 4;

Coach: Nedad Stefanovic