Primo ko europeo per Milano, Walden e Lucic guidano il Bayern Monaco

FC BAYERN MONACO 83 – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 77

(21-24; 18-15; 20-15; 24-23)

Arriva la prima sconfitta stagionale nel campionato di Eurolega per l’Olimpia Milano. Il Bayern Monaco approfitta di una buona difesa e delle ottime serata di Walden e Lucic, oltre che delle fiammate di Hunter, Thomas e Hilliard, per costringere Milano ad arrendersi. L’Olimpia Milano cede nella difesa 1vs1 e, priva di Delaney, fatica contrastare la squadra di Coach Trinchieri nel finale. Nella serata a Monaco manca il contributo offensivo di Shields e non basta un ritrovato Datome, oltre i soliti Melli e Mitoglu. Per Milano pochissimo riposo poiché giovedì ospiterà la Stella Rossa al Forum.

CRONACA

Hines inaugura il match ma arriva immediatamente la risposta di Hillard che brucia la difesa milanese, lasciandola ferma sull’ 11-4. Melli e Hines con pazienza si avvicinano e Datome piazza la tripla del -3. Hunter è bravo a tenere avanti i suoi ma di nuovo Datome e Rodriguez impattano la gara. Mitoglu è l’ultimo a segnare nel primo quarto, scrivendo il 21-24 Olimpia. Hunter dimostra un impatto notevole sul match, riportando il Bayern a una lunghezza di vantaggio. Hall e Mitoglu svegliano Milano e poi Melli mette a segno il primo +5. Walden è preciso in angolo e le giocate di Rubit in area impediscono a Melli e compagni di fuggire. Lucic accorcia, impatta e super di misura dalla lunetta ma Melli allo scadere infila il tap-in del 39-39.

Al rientro in campo Lucic riprende da dove aveva lasciato ma Hines e Datome si tengono a contatto e pareggiano ancora. Hilliard sfrutta il suo momento favorevole con cui contribuisce al 9-0 dei suoi. L’attacco di Milano è impreciso e, per la prima volta, scivola a -9. Ci pensa Mitoglu a riavvicinare Milano che poi chiude il quarto 59-54.

Shields mette finalmente la sua firma su una giocata ma Thomas e Hilliard rispondono senza timore reverenziale. Melli e Rodriguez si infilano in area e guadagnano punti, poi Datome va a segno con 5 punti pesantissimi che valgono il sorpasso dell’Olimpia Milano. Walden e Lucic sono completamente on fire e riportano Monaco a +9. Mitoglu e Datome sono duri a morire però e ancora di più lo è Melli che riporta i suoi a -4. Rodriguez sbaglia il tiro del -1 a 1’ dal termine mentre dall’altro lato del campo Thomas è impietoso e risponde proprio con una tripla che costa il primo ko in Eurolega a Milano. Termina 83-77.

TABELLINI:

FC BAYERN MONACO: Weiler-Babb 2 , Thomas 8, Walden 16, Hunter 9, Jaramaz, Lucic 20, George n.e., Obst, Dedovic, Rubit 9, Hilliard 17, Schilling 2.

All. Trinchieri

AX ARMANI EXCHANGE MILANO: Melli 16, Grant, Rodriguez 11, Tarczewski 1, Ricci, Biligha n.e., Hall 4, Mitoglu 13, Daniels 2, Shields 6, Hines 10, Datome 14.

All. Messina

