Verso i play-off di LBA: Virtus vs Trapani, chi vince l’ultima ha realmente un vantaggio?

Manca una sola giornata al termine della Regular Season LBA, e sebbene ci siano già i verdetti sulla salvezza e retrocessione, la situazione play-off è tutta da definire circa i possibili accoppiamenti.

Saluta la categoria Pistoia al termine di un’annata disastrosa sull’aspetto societario, in cui si salva unicamente lo scatto d’orgoglio finale animato da capitan Della Rosa e compagni, purtroppo vanificato dall’esito del match di ieri contro Cremona che condanna definitivamente i toscani all’A2; ritorna giù anche Scafati: la compagine salernitana crolla nel girone di ritorno, complici delle scelte di mercato a dir poco discutibili che hanno solo peggiorato il livello qualitativo del roster. Napoli, Varese e Cremona si salvano con gli interventi a stagione in corso (cambio guida tecnica e innesti azzeccati), per mezzo dei quali vincono scontri salvezza decisivi e sgambettano alcune big.

Le otto matematicamente qualificate ai play-off sono, in ordine di classifica attuale: Virtus Bologna, Trapani Shark, Pall. Brescia, Dolomiti En. Trento, Olimpia Milano, Pall. Trieste, Unahotels Reggio Emilia, Reyer Venezia.

Nell’ultima giornata i match in programma sono:

Reggio Emilia – Pistoia

Virtus Bologna – Trapani

Napoli – Trento

Venezia – Varese

Trieste – Sassari

Milano – Scafati

Brescia – Treviso

Cremona – Tortona

Venezia e Milano sono le uniche già certe del proprio posizionamento: i lagunari finiscono ottavi e incontreranno la vincente tra Trapani – Bologna (scontro al vertice), i meneghini finiscono quinti e incontreranno la quarta classificata (o Trento o Brescia). Probabile che sarà Trento l’avversaria di Milano: è abbastanza difficile che Brescia stecchi la partita in casa contro una Treviso senza particolari motivazioni.

Sia Reggiana che Trieste (pari a quota 34, ma Trieste avanti per scontro diretto vinto e appostata in sesta posizione) hanno match molto abbordabili tra le mura amiche. A Reggio arriva la retrocessa Pistoia, si prospetta una gara senza storia. A Trieste arriva Sassari, come Treviso senza particolari motivazioni.

Trento difficilmente riuscirà a qualificarsi davanti a Pistoia. Gli uomini di Galbiati sono attesi al Palabarbuto di Napoli: partita trappola, i partenopei vogliono salutare bene il proprio pubblico al termine di un’annata molto complicata e sarà forse il match di addio di patron Grassi. Potrebbe venir fuori una partita molto battagliata. D’altro canto, come già detto in precedenza, Brescia potrebbe risolverla senza troppi patemi in casa contro Treviso.

Milano – Scafati, Venezia – Varese, Cremona – Tortona sono gare completamente ininfluenti a fini di classifica: sarà spazio al turnover.

Lo scontro al vertice tra Bologna e Trapani è una sfida affascinante e sarà un bell’antipasto prima della full immersion play-off LBA, ma chi vince paradossalmente potrebbe guadagnarsi un percorso più complicato. Infatti, la prima classificata andrà in accoppiamento con Venezia (la seconda con Reggio), squadra altalenante ma dall’indiscusso valore, che ha forse qualcosa in più rispetto ai casalinghi al PalaBigi. Ma soprattutto, beccherebbe in eventuale semifinale la vincente tra Trento e Olimpia Milano. Dunque, non c’è proprio un ricchissimo vantaggio sul piatto per la vincente dello scontro al vertice.

Alla luce di questa analisi, sempre considerando che nulla è da dare per scontato, ipotizziamo gli accoppiamenti in virtù dei probabili risultati che potrebbero maturare nella prossima giornata:

G1: VIRTUS BOLOGNA – REYER VENEZIA

G2: DOLOMITI EN. TRENTO – OLIMPIA MILANO

G3: TRAPANI SHARK – REGGIANA

G4: PALL. BRESCIA – PALL. TRIESTE

Semifinali LBA: Vincente G1 vs Vincente G2; Vincente G3 vs Vincente G4

Leggi anche: Napoli, il miracolo è avvenuto. Tributo a Patron Grassi tra lacrime d’addio