Problemi con Duke, Paolo Banchero non giocherà il Preolimpico

C’è grande attesa per l’esordio di Paolo Banchero con l’Italia. Il ragazzo americano, che ha scelto gli azzurri l’anno scorso, avrebbe dovuto indossare la maglia della Nazionale nell’ultima finestra in primavera, dovendo però dare forfait a causa di un’influenza. Ora c’era speranza di avere Banchero, che sarà una delle prime scelte al Draft 2022, a disposizione per il Preolimpico di Belgrado che prenderà il via a fine mese.

Tuttavia anche stavolta l’esordio in azzurro è stato rimandato. Secondo Emiliano Carchia di Sportando, sarebbero sorti dei problemi con l’università di Duke, squadra per la quale Banchero giocherà nella prossima stagione, e quindi il ragazzo non potrà essere disponibile.

OFFICIAL: Paolo Banchero will not suit up for Italbasket this summer due to some issues with Duke https://t.co/Tci1p5RweF — Emiliano Carchia (@Carchia) June 13, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.