Procida, polemica col sorriso dopo l’esordio: “Dedica ai 3 coach che devono farmi giocare di più”

L’Italbasket ha visto oggi l’esordio a EuroBasket 2025 di Gabriele Procida, giovane talento che ha finalmente calcato il parquet continentale nella sfida contro la Spagna. Un debutto atteso e significativo, che conferma la fiducia del CT Gianmarco Pozzecco verso una delle promesse più brillanti del basket italiano, nonostante ci sarebbe piaciuto vederlo prima di oggi.

L’emozione dell’esordio

Al termine della partita, ai microfoni di Rai Sport, Procida ha raccontato le sue sensazioni, tirando una mezza frecciatina alla banda di Pozzecco:

“Ero concentrato su quello che dovevo fare. La dedica è per i tre allenatori che mi devono far giocare di più”.

Parole schiette, pronunciate con l’emozione di chi sa di avere finalmente la possibilità di dimostrare il proprio valore su uno dei palcoscenici più importanti della pallacanestro internazionale.

Un nuovo volto per l’Italbasket

Il debutto di Procida è particolarmente significativo perché porta freschezza e nuove energie in un gruppo già solido, arricchendo il reparto esterni con talento, atletismo e voglia di emergere. La sua prestazione, seppur breve, ha dimostrato concentrazione e personalità, elementi che potranno rivelarsi preziosi nel prosieguo del torneo.

Procida e il futuro dell’Italia

L’esordio a EuroBasket 2025 potrebbe essere soltanto il primo passo di una lunga avventura azzurra per Gabriele Procida, che ha tutte le caratteristiche per diventare un punto fermo della Nazionale nei prossimi anni. La sfida contro la Spagna resterà comunque un ricordo indelebile: il momento in cui un sogno si è trasformato in realtà.

Leggi anche: Italia-Spagna, le pagelle: Niang 10+10 e lode, Diouf IMPRESSIONANTE, Procida PRESENTE e che talento De Larrea!