Procida sul suo esordio a EuroBasket: “Avevo tantissima voglia!”

L’Italbasket ha vissuto una serata importante a EuroBasket 2025, con la vittoria contro la Spagna che ha regalato emozioni non solo sul campo ma anche fuori. Tra i protagonisti c’è stato Gabriele Procida, autore di una tripla pesante e di minuti di energia e intensità che hanno contribuito alla causa azzurra. Al termine del match, l’esterno classe 2002 ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando le sue sensazioni e i prossimi obiettivi.

L’entusiasmo di Procida dopo il canestro pesante

“Avevo tantissima voglia, come dal giorno uno. Sapevo di essere pronto e alla fine io c’ero. Sono contento di aver vinto, di aver segnato e di aver dato il mio contributo”, ha dichiarato Procida, sottolineando come l’intensità e la voglia di buttarsi su ogni pallone siano stati la chiave della sua partita.

Il canestro dall’arco realizzato nel momento decisivo ha mostrato la sua personalità, confermando che il giovane esterno è pronto a sfruttare ogni occasione concessa dal CT Gianmarco Pozzecco.

La sfida della pazienza e la crescita al Real Madrid

Interrogato sul suo futuro e sull’esperienza con il Real Madrid, Procida ha ammesso l’importanza di restare concentrato:

“Devo avere pazienza ed essere pronto. Dipende da me cosa faccio quando entro in campo. Oggi mi sono fatto trovare pronto e sono contento”.

Una dichiarazione che mette in luce la sua maturità e la consapevolezza di quanto la continuità sia fondamentale in un contesto ricco di talento come quello dell’Italbasket e della sua nuova squadra di club.

L’Italia non molla mai

Procida ha poi commentato l’andamento altalenante del match contro la Spagna, ma esaltando lo spirito di squadra degli azzurri:

“Quando prendiamo dei parziali dobbiamo essere subito pronti a reagire. Anche sul 13-0 iniziale, dalla panchina siamo entrati benissimo, abbiamo pareggiato e poi sorpassato. Questo ci dà molta carica.”

Parole che confermano la forza mentale del gruppo guidato da Pozzecco, capace di rimanere in partita anche nei momenti più difficili.

Procida guarda avanti: “Ora si va a Riga”

Infine, un pensiero al prossimo impegno:

“Si va a Riga. L’ultima partita e poi ci sposteremo lì”. Un sorriso e tanta determinazione per un giocatore che sembra pronto a diventare sempre più protagonista in questa Italia a EuroBasket 2025.