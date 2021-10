Profondo rosso Barcelona: il passivo previsto fa tremare i catalani

Il Barcelona è in difficoltà economiche. Tutto il mondo lo sa. Specialmente quello del calcio. Secondo Alvaro Carretero di 2playbook.com, il passivo in bilancio preventivato per la formazione del Barcelona è di 27,4 milioni di euro, circa 1 milione in meno rispetto al 2020-2021, con però alcuni giocatori fortissimi che sono partiti (come per esempio Adam Hanga e Victor Claver).

Purtroppo però gli spagnoli non sono riusciti a far abbassare lo stipendio a Nikola Mirotic e questo pesa, e non poco, sul bilancio dei blaugrana. Mirotic non è l’unico a non aver ridiscusso lo stipendio al ribasso.

Per il futuro del Barcelona ci auguriamo che gli spagnoli riusciranno a sistemare i conti, altrimenti sarà difficile continuare a competere a certi livelli. La soluzione sembra il taglio degli stipendi e quindi anche l’addio a tantissimi giocatori che fanno la differenza.

Questo non è il peggior passivo della storia del Barcelona perché nei due esercizi precedenti aveva chiuso a 28.8 (2020-2021) e 28.2 (2019-2020). Non bisogna vederli come dati positivi perché comunque quasi 30 milioni di passivo per il mondo del basket, per tre esercizi consecutivi, sono una follia. Vediamo se i blaugrana riusciranno a far quadrare i conti nelle stagioni a venire.

Leggi anche: LeBron James si vaccina ma ‘se ne lava le mani’, Enes Kanter: “Ridicolo”