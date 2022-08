Pronostici per gli Europei: Doncic e Slovenia davanti a tutti, Italia nelle retrovie

Europei di basket pronti a partire. Alla vigilia di Eurobasket 2022 la FIBA ha pubblicato i pronostici dei giornalisti accreditati.

Secondo i media le favorite per la vittoria finale sono Slovenia e Francia (30% delle preferenze), seguite da Grecia (15), Serbia (12), poi Lituania, Spagna e tutte le altre.

Poche speranze, secondo i giornalisti, per l’Italia che compare in pochissime classifiche individuali. Gianmarco Pozzecco ha il 3,8% di possibilità di essere eletto miglior coach, Nico Mannion il 5% di vincere il titolo di miglior giovane, Nicolò Melli al decimo posto nella classifica degli assist man.

Luka Doncic monopolizza i pronostici per i premi individuali: per il 42% dei giornalisti sarà mvp, per il 61% miglior realizzatore, per il 35% primo assist man e il 45% dei votanti lo ritiene il giocatore ideale cui affidare l’ultimo tiro. Per questo la Slovenia è la squadra con più possibilità di arrivare al podio, obiettivo che secondo il 75% degli intervistati non sfuggirà.

Il leader dei rimbalzi sarà Rudy Gobert per quasi il 40% dei cronisti. Per la palma di miglior giovane più incertezza: in pole Franz Wagner (14%), poi Rokas Jokubaitis (8.9%), Alperen Sengun (7.6%) e Deni Avdija (7.6%) prima di Mannion.

Come miglior allenatore parte favorito Dimitris Itoudis (27.8%), poi Svetislav Pesic (13.9%), Aleksander Sekulic (11.4%) e Sergio Scariolo (10.1%). Indietro Vincent Collet ed Ergin Ataman, appaiati a quota 7.6%.

Le altre due superstar, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, seguono Doncic nel gradimento dei giornalisti. Il greco sarà mvp per il 22% dei votanti e best scorer per il 15%, il serbo avrebbe l’11% di possibilità di essere eletto miglior giocatore e il 7,6% di chiudere davanti a tutti la classifica marcatori. Entrambi guideranno la lista dei rimbalzisti solamente per il 19% dei votanti.

