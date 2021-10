Prosegue la marcia dell’ASVEL: super-rimonta contro l’Efes

ASVEL Villeurbanne – Efes Istanbul 75 – 73

(20 – 25, 15 – 24, 18 – 13, 22 – 11)

All’Astroballe, i padroni di casa dell’ASVEL ospitano per la terza giornata di Regular Season di Eurolega l’Anadolu Efes di Istanbul in un insolito testacoda che vede i francesi in vetta alla classifica.

Pronti, via ed i primi minuti di gioco scorrono piuttosto velocemente all’insegna dell’equilibrio; in un secondo momento, arriva il primo tentativo di fuga degli ospiti che, grazie a Micic scappano sul +8 (10-18) prima di essere riavvicinati dai francesi (20-25 al 10′). Durante la seconda frazione di gioco, l’inerzia dell’incontro continua ad essere dalla parte dei turchi che prima toccano addirittura il +15 (25-40) e poi conservano il vantaggio fino all’intervallo lungo (35-49 al 20′).

Al rientro dagli spogliatoi, quando la musica sembra non essere cambiata affatto (Larkin firma il 37-56), arriva un super-parziale dei francesi che, nel giro di un paio di minuti di gioco, trascinati da Lacombe e Kostas Antetokounmpo, si rifanno sotto nel punteggio (53-62 al 30′). In avvio di ultima frazione non si spegne l’entusiasmo dei padroni di casa che trovano nelle scorribande offensive di Chris Jones e William Howard il modo per far male alla truppa di Ataman (67-67 al 35′). Negli ultimi 5 minuti, l’Efes prova a resistere affidandosi al talento di Micic ma si trova sempre a rincorrere gli avversari che chiudono la pratica con un canestro di Antetokounmpo a 12 secondi dalla sirena finale visto che nell’altra metà campo il tiro da tre punti di Larkin non trova il fondo della retina.

TABELLINI

ASVEL: Jones 16, Howard 13, Lacombe 11.

Efes Istanbul: Micic 23, Larkin 15, Beaubois 13.