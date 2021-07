Prosegue la vacanza italiana di Magic Johnson: ora a Forte dei Marmi

Prosegue la lunghissima vacanza di Magic Johnson in Italia. La leggenda dei Lakers probabilmente sta “recuperando” ciò che non ha potuto fare la scorsa estate a causa del Covid-19, in questi giorni è in visita a Forte dei Marmi. Magic ha pubblicato una foto nelle scorse ore, annunciando che anche suo figlio EJ ha raggiunto lui e la moglie Cookie in Toscana.

Una vacanza esclusivissima, che sta vedendo Johnson girare il Mediterraneo a bordo di un costosissimo yacht. Ormai si trova da queste parti da circa 3 settimane, ma non sembra avere intenzione di tornare negli Stati Uniti. Nota è infatti la passione che Magic ha per il nostro Paese ed in particolare località come Capri e Porto Cervo, dove era stato nelle scorse settimane.