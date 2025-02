Prova di forza di Trieste: battuta Tortona al PalaRubini

PALLACANESTRO TRIESTE – BERTRAM DERTHONA BASKET

86 – 72

(26-23; 18-12; 17-17; 25-20)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa di Trieste e Tortona, rispettivamente sesta e settima forza del campionato, ma appaiate in classifica a quota 20 punti ciascuna ed entrambe già qualificate per le Final Eight di Coppa Italia. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, che si impongono in una gara combattuta e ben giocata da entrambe le compagini. Spiccano per i giuliani Ross con 21 punti e Valentine con 17, mentre agli ospiti non bastano i 14 di Gorham e i 12 di Strautins.

Parte bene Derthona con Kamagate e Gorham subito a segno per il 5-0 ospite che apre il match. Ross però non ci sta, si mette in proprio e riduce a – 1 il distacco giuliano. Kamagate ci prova poi da tre, ma Uthoff risponde con la stessa moneta per il 7-7. Ora la gara è in grande equilibrio, con le due squadre pronte a darsi battaglia e a rispondersi colpo su colpo. Reyes e Ross da una parte e Vital e Juhse dall’altra rendono la partita vivace e interessante, tanto che ad un minuto dalla fine del quarto siamo in perfetta parità sul 21 pari. Solo nel finale Ruzzier e Johnson spezzano l’equilibrio, mentre Baldasso fissa il punteggio sul 25-23. Nel secondo periodo Valentine fa subito +5, ma Strautins tiene in partita Tortona (-3). Reyes non ci sta e con due giocate individuali allunga a +7 il vantaggio di Trieste, ma Gorham e Juhse ribaltano presto il risultato (32-33). Ross e Brown allora salgono il cattedra per parziale di 9-0 che riporta avanti Trieste. Il solo Strautins non basta agli ospiti, cosi Brown segna anche il 44-35 che chiude il primo tempo.

Al rientro in campo Gorham riduce subito il distacco, ma Uthoff e Valentine segano presto il +12 che fa volare Trieste. Il solito Gorham ci prova, ma Valentine e compagni allungano ancora, nonostante la pressione della Bertram. Strautins e Baldasso ci provano, ma Reyes è i suoi restano al comando anche a fine quarto, nonostante il ridursi del distacco (-9). Nell’ultimo periodo Denegri accorcia subito a – 4 per Derthona, ma Ruzzier risponde presente per il nuovo +6 casalingo, che diventa presto anche +11 grazie ad un ispirato Johnson. Gorham non molla, ma Trieste ora è in pieno controllo (mentre Strautins deve lasciare anzitempo il campo per infortunio), tanto che Ross piazza anche il 72-57. Weems e Tortona però non mollano, nonostante un Valentine in grande spolvero, così la gara resta ancora aperta fino a due dal termine. Tocca allora a Uthoff mettere la partita al sicuro: finisce così 86-72.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech 0, Ross 24, Reyes 12, Deangeli 0, Uthoff 10, Ruzzier 5, Campogrande NE, Candussi 0, Brown 7, Brooks 2, Johnson 9, Valentine 17;

Coach: Jamion Christian

BERTRAM DERTHONA BASKET: Zerini NE, Vital 9, Kuhse 5, Gorham 14, Candi 2, Denegri 6, Strautins 12, Baldasso 5, Kamagate 4, Biligha 4, Severini 3, Weems 8;

Coach: Walter De Raffaele