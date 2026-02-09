niang virtus bologna

Prova di forza Virtus, Brescia battuta a domicilio

Roberto CaporilliLascia un Commento su Prova di forza Virtus, Brescia battuta a domicilio

Germani Brescia 79 – Virtus Bologna 87

(19-23, 18-23, 28-15, 24-16)

Autentica prova di forza per la Virtus Bologna che passa con grande autorità sul campo della (ormai ex) capolista Brescia. Un successo assolutamente meritato per le V Nere, capaci di pareggiare la grande intensità messa in campo dalla Germani, attaccando però con molta più lucidità, specialmente nel secondo tempo.

Nel primo, infatti, sono alcune palle perse di troppo a impedire ai bianconeri di allungare. Il massimo vantaggio arriva sul +11 nel secondo periodo grazie al grande impatto di Hackett nelle due metà campo e alle triple di Morgan, chirurgico in uscita dai blocchi. All’intervallo +7 per gli emiliani (44-37) ma la musica non cambia nella terza frazione, durante la quale anche Edwards piazza qualche squillo. Il break decisivo arriva con due bombe spezza gambe di Alston e Morgan nei pressi dell’ultimo riposo, al quale Bologna arriva con una dote di 14 punti. Brescia ci prova anche “con le cattive” ma i bianconeri sono sempre sul pezzo e non lasciano nulla di intentato, portando a casa la vittoria in un clima già da playoff.

Un chiaro messaggio a tutte le pretendenti ma anche un successo prezioso per la classifica: la Virtus aggancia i lombardi al primo posto e ma di fatto li stacca, in virtù del 2-0 negli scontri diretti.

TABELLINI

Brescia: Bilan 12 (8 rimb), Ferrero, Massinburg 6, Doneda n.e., Santinon n.e., Della Valle 14, Ndour 11, Burnell 14 (6 ass), Ivanovic 3, Mobio 6, Rivers 10, Cournooh 3. Coach: Cotelli.

Virtus: Vildoza 9, Edwards 12, Niang 11 (7 rimb), Accorsi n.e., Smailagic 7, Alston 12, Hackett 8 (5 ass), Ferrari n.e., Morgan 16, Jallow 8, Diouf 4, Akele. Coach: Ivanovic.

STATISTICHE COMPLETE

Roberto Caporilli
