Prova SUPER di Adrian Banks: Livorno si salva e condanna Vigevano alla retrocessione

Adrian Banks, 39 anni, aggiunge un altro importante capitolo alla sua lunghissima esperienza italiana: l’americano, nel nostro Paese dal 2012 con solo un paio di brevi parentesi all’estero, la scorsa estate aveva firmato in Serie A2 con la neopromossa Libertas Livorno. Fin da subito Banks ha dimostrato di essere fuori categoria, segnando nonostante l’età 17.9 punti di media con il club toscano.

Livorno ha chiuso la stagione regolare al 17° posto, costretta a disputare il Play-out contro Vigevano, 18°. Ieri sera si è disputata Gara-5 in un PalaMacchia tutto esaurito e, come spesso è capitato in questa stagione (comprese le precedenti 4 partite contro Vigevano), Banks è stato determinante con 43 punti segnati in 38′, tirando 10/18 dal campo, 5/9 da tre e 18/19 ai liberi. Una prova monstre che ha permesso ai granata di rientrare dopo un primo quarto sottotono e vincere alla fine 85-77.

Quello di Adrian Banks è stato il season-high, ma nell’ultimo mese l’americano aveva già alzato l’asticella con due trentelli nelle ultime gare di stagione regolare. Poi nella serie contro Vigevano: 34 punti in Gara-1, 22 in Gara-2, 29 in Gara-3 e 24 in Gara-4, prima dei 43 di ieri sera. Livorno è ufficialmente salva e manterrà la categoria, mentre Vigevano è retrocessa come accaduto a Nardò pochi giorni fa.

