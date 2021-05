Pubblico per semifinali e finali: i dettagli sul “green pass” e la capienza

La stagione del basket, almeno quella di Serie A, si concluderà con il pubblico sugli spalti.

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha confermato le porte chiuse per le competizioni indoor fino al 30 Giugno ma ha approvato una deroga solamente per semifinali e finali di Serie A.

Non saranno però 500 gli spettatori presenti nei palasport ma il 15% del massimo della capienza degli impianti. Il provvedimento sarà valido a partire dalla semifinali, quindi già da sabato al Forum per lo scontro fra l’Olimpia Milano (3-0 su Trento nei quarti) e la vincente della serie Venezia-Sassari, attualmente del 2-1.

L’Armani perciò potrà accogliere fino a 1905 tifosi, la Virtus Bologna (vincente nei quarti su Treviso) 1500 nella Segafredo Arena per la semifinale con Brindisi. I pugliesi (cappotto ai danni di Trieste) potranno far entrare al massimo 530 spettatori al Pala Pentassuglia.

Sassari, in caso di passaggio del turno, potrà riaprire il Pala Serradimigni a 750 persone mentre al Taliercio di Mestre potrebbero accedere non più di 526 tifosi della Reyer Venezia.

Per poter entrare al palasport, però, servirà una sorta di “green pass”, di fatto con le stesse regole varate per le cerimonie. Si potrà vedere la partita solamente dopo aver completato il ciclo vaccinale, con un certificato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi oppure con un tampone negativo non oltre le 48 ore precedenti la gara.

Si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Federbasket e Lega, oltre che dettagli per l’acquisto dei biglietti da parte delle società interessate.

Per la finale, inoltre, la capienza degli impianti dovrebbe essere alzata al 25%, mantenendo comunque il distanziamento sociale per tutti tranne che per i conviventi, l’obbligo di mascherina e il divieto di consumare cibi o bevande.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

