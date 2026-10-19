Pugno duro della FIP contro Scafati: 50.000€ di multa dopo la partita contro Bologna

La FIP ha emesso oggi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo per le ultime partite del weekend. A pagare il prezzo più alto è stata la Longobardi Scafati Basket, sconfitta nettamente sul campo della Virtus Bologna: i campani hanno ricevuto una multa di ben 50.000€ per non aver messo a referto il minimo di 6 giocatori italiani, obbligo di regolamento vista la scelta della formula 6+6 da parte del club gialloblu.

Si legge nel comunicato della Federazione:

LONGOBARDI SCAFATI. Ammenda di Euro 50.000,00 perché, dopo avere comunicato alla FIP con mail dell’8 ottobre 2026 il passaggio dalla formula del 5+5 alla formula del 6+6, iscriveva a referto solo cinque giocatori di formazione italiana non rispettando il numero minimo di atleti di formazione italiana da iscrivere a referto. Si omologa la gara con il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla squadra avversaria Costa Bologna [art.13,4 comma 2 DOA]

Tra gli altri provvedimenti di giornata, Nico Mannion è stato squalificato per una partita per offese agli arbitri ma la BC Roma pagherà la multa di 5.000€ per averlo a disposizione già nella prossima gara contro la sua ex squadra, la Pallacanestro Varese.