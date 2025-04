Pugno duro della NBA, 5 squalificati dopo la rissa tra Pistons e Timberwolves

La NBA ha annunciato la sospensione di ben cinque giocatori in seguito a una rissa scoppiata durante la partita tra i Detroit Pistons e i Minnesota Timberwolves di un paio di sere fa. Isaiah Stewart dei Pistons ha ricevuto una sospensione di due partite, la più lunga in questo caso, Ron Holland II e Marcus Sasser dei Pistons, insieme a Naz Reid e Donte DiVincenzo dei Timberwolves, sono stati sospesi per una partita ciascuno.

L’incidente è avvenuto nel secondo quarto della partita, quando Holland ha commesso un fallo su Reid. Questo ha portato a una serie di confronti fisici che hanno coinvolto diversi giocatori e membri dello staff, con la rissa che si è estesa fino alle prime file del pubblico. In totale, in sette tra giocatori e staff sono stati espulsi, tra cui gli allenatori J.B. Bickerstaff dei Pistons e l’assistente Pablo Prigioni dei Timberwolves.

Le sospensioni avranno effetto nelle prossime partite: Reid e DiVincenzo sconteranno la loro sospensione nella partita contro i Denver Nuggets, mentre Stewart, Holland II e Sasser inizieranno a scontare le loro sospensioni nella partita contro gli Oklahoma City Thunder. ​