Punteggio da record per la Virtus Roma 1960 nella semifinale playoff

Risultato incredibile che arriva da Roma, in Serie B Interregionale.

La Virtus Roma 1960 è la nuova realtà cittadina che sta riaccendendo l’entusiasmo per la palla a spicchi nella Capitale. Dopo il cammino trionfale in C Gold della scorsa stagione, la Virtus sta facendo benissimo anche in B Interregionale e giocherà la finale per accedere alla B Nazionale.

Fa notizia il risultato della decisiva gara 3 di semifinale, vinta dai romani 80-29 su Bramante Pesaro. Sì, avete letto bene: la squadra ospite non è riuscita ad arrivare a quota 30. Una serata perfetta della difesa locale e una prestazione da dimenticare della formazione marchigiana hanno contribuito a questo risultato da record.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virtus Roma 1960 (@virtusroma1960)

Il primo periodo si è chiuso sul 23-4, all’intervallo si era sul 41-16, 63-23 all’ultima pausa e rottura che si è prolungata anche nel periodo conclusivo per il Bramante.

Da sottolineare che la Virtus sta giocando i playoff nel ristrutturato palasport di Viale Tiziano. Ha sfiorato i 3000 spettatori nel primo turno con Porto Recanati e in gara 1 di semifinale, poi è arrivata una sconfitta esterna nel secondo atto della serie, in cui Roma ha dilapidato 11 punti di vantaggio nell’ultima frazione. E infine ieri sera questo successo da record, di fronte a un palazzetto tutto esaurito. Decisamente niente male per una quarta serie, in una piazza che storicamente è stata sempre definita tiepida nei confronti della pallacanestro, forse in maniera un po’ approssimativa.

Adesso i ragazzi di coach Tonolli affronteranno Loreto Pesaro in finale, gara 1 domenica alle 20:30, di nuovo al Pala Tiziano.

[Foto: Virtus Roma 1960]