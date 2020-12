Qual è il miglior giocatore che i Rockets potrebbero ottenere in una trade per James Harden?

James Harden ha aggiunto i Miami Heat come una delle squadre verso le quali preferirebbe essere scambiato quando gli Houston Rockets finalmente cederanno alla sua richiesta di scambio.

Nel podcast quotidiano Locked On Heat, David Ramil ha spiegato perché Tyler Herro potrebbe essere il miglior acquisto possibile che i Rockets potrebbero sperare di ottenere in una trade per James Harden.

David Ramil: Tyler Herro ha mostrato lampi di classe nella “bolla” di Orlando. È un buon regista. Ha fatto un grande salto in avanti per quanto riguarda i passaggi chiave e nel cercare di creare giochi per gli altri. Ovviamente ha un grande potenziale come tiratore da tre punti e penso che possa arrivare a un livello veramente altissimo da questo punto di vista. È cresciuto durante l’offseason, ha 20 anni, mostra incredibili promesse, dedizione, etica del lavoro. Sarebbero davvero un colpaccio per Houston

