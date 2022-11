“Qual è il tuo piatto preferito?”, la risposta esilarante di Zion Williamson

Fin dall’inizio della sua carriera NBA Zion Williamson ha ricevuto critiche per il suo peso.

Quest’anno però la star dei New Orleans Pelicans sembra aver risolto i problemi, anche se l’argomento resta molto caldo. Negli Stati Uniti oggi si celebra il Thanksgiving Day che è associato a corpose scorpacciate in famiglia. L’argomento è stato tirato fuori anche nell’intervista a bordocampo di Williamson, dopo i 32 punti con 14/18 dal campo che hanno favorito la vittoria 110-129 sui San Antonio Spurs.

La giornalista ha chiesto a Zion quale fosse il suo piatto preferito, questa la risposta scherzosa del giocatore.

Stai provando a fregarmi. Non importa quale risposta potrò dare, sui social mi prenderebbero in giro a prescindere. Perciò preferisco non rispondere.