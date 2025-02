Qual è la squadra che ha vinto il Rising Stars e che parteciperà all’All-Star Game?

Ieri notte a San Francisco si è aperto ufficialmente l’All-Star Weekend, con alcuni eventi molto attesi come il Celebrity Game e il Rising Stars. In quest’ultimo, ormai da qualche anno trasformatosi in un mini-torneo a 4 squadre, ha prevalso il Team C, quello composto da Chris Mullin, leggenda di casa nella Baia. La vittoria del Team C è particolarmente importante perché quest’anno la squadra vincitrice del Rising Stars partecipa anche all’All-Star Game della domenica sera.

L’All-Star Game di quest’anno avrà infatti un format simile al Rising Stars, con un mini-torneo a 4 squadre tra cui una, appunto, è la vincitrice della sfida tra rookie e sophomore. Le altre 3 squadre sono state composte tramite Draft da Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith scegliendo dal gruppo di giocatori realmente votati da tifosi, media, allenatori e colleghi.

Ma quali sono i giocatori del Team C che quindi rivaleggeranno contro le superstar NBA domani? Stephon Castle e Dalton Knecht sono i nomi più altisonanti, con il rookie dei San Antonio Spurs che ha segnato 12 dei 25 punti della sua squadra nella finale del Rising Stars contro il Team G League terminata 14-25. Ci sono poi il “gigante” Zach Eday e Jaylen Wells dei Grizzlies, Keyonte George degli Utah Jazz, Ryan Dunn dei Suns e Trayce Jackson-Davis, sophomore dei Golden State Warriors.

Questo roster di 8 giocatori parte ovviamente sfavorito contro tutte le altre 3 squadre dell’All-Star Game, composte da giocatori in molti casi già entrati nella storia della pallacanestro. Il Team C, che diventerà Team Candance (da Candance Parker, ufficialmente GM) se la vedrà in semifinale subito con il Team Shaq, ovvero quello composto, per citarne alcuni, da LeBron James, Steph Curry, Jaylen Brown e Kevin Durant. Un’impresa proibitiva: dalla loro i ragazzi del Rising Stars avranno quella “fame” di dimostrare che forse alle superstar manca ormai da qualche anno, quando si parla di All-Star Game.