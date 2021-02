Qualche numero della stratosferica prestazione di Steph Curry contro Dallas

57 punti, tirando 19/31 dal campo e 11/19 da tre punti: una prestazione realizzativa sbalorditiva per Steph Curry ieri notte contro i Dallas Mavericks che non è bastata per portare i Golden State Warriors al successo.

Curry però ha inciso ancora una volta il proprio nome nella storia NBA. È diventato il primo giocatore degli Warriors, oltre a Wilt Chamberlain, a realizzare più di una partita da almeno 50 punti in un un’unica stagione. È stata inoltre la 16° partita in carriera per Curry con almeno 10 triple realizzate, il secondo in questa classifica è Klay Thompson fermo a 5. È invece stata la sua 9° con almeno 11 triple segnate, e in questa classifica ha solo due compagni: Klay e Damian Lillard, entrambi fermi però ad appena 2.

Stephen Curry joins Wilt Chamberlain as the only Warriors players with multiple 55-point games in a season. Tonight is Curry's 9th career game with 11 3-pointers. Damian Lillard and Klay Thompson have the next most games with… 2 pic.twitter.com/n58ZXo79Ky — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.