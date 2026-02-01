Quale futuro per Lorenzo Brown? Due squadre su di lui

Lorenzo Brown è destinato a lasciare l’Olimpia Milano, lo ha detto anche il DS Andrea Baiesi nei giorni scorsi. Mentre si attende la risoluzione ufficiale del contratto, sull’americano con passaporto spagnolo iniziano a piombare gli interessi di squadre estere. Secondo Matteo Andreani, due sarebbero i club favoriti per la corsa a Brown: l’Aris Salonicco e il Galatasaray di coach Gianmarco Pozzecco.

L’Aris disputa l’EuroCup, competizione in cui è 7° nel Gruppo A (stessa posizione occupata anche nel campionato ellenico), mentre il Galatasaray è tra le favorite per vincere la Basketball Champions League. Pozzecco sarebbe un estimatore di Brown, il club turco ha già fatto operazioni in Italia in queste settimane portando a Istanbul John Petrucelli da Trapani.

Brown, 35 anni, ha disputato solo 13 partite in questa stagione tra LBA ed EuroLega, segnando 5.8 punti di media in coppa.