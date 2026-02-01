lorenzo brown messina

Quale futuro per Lorenzo Brown? Due squadre su di lui

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Quale futuro per Lorenzo Brown? Due squadre su di lui

Lorenzo Brown è destinato a lasciare l’Olimpia Milano, lo ha detto anche il DS Andrea Baiesi nei giorni scorsi. Mentre si attende la risoluzione ufficiale del contratto, sull’americano con passaporto spagnolo iniziano a piombare gli interessi di squadre estere. Secondo Matteo Andreani, due sarebbero i club favoriti per la corsa a Brown: l’Aris Salonicco e il Galatasaray di coach Gianmarco Pozzecco.

L’Aris disputa l’EuroCup, competizione in cui è 7° nel Gruppo A (stessa posizione occupata anche nel campionato ellenico), mentre il Galatasaray è tra le favorite per vincere la Basketball Champions League. Pozzecco sarebbe un estimatore di Brown, il club turco ha già fatto operazioni in Italia in queste settimane portando a Istanbul John Petrucelli da Trapani.

Brown, 35 anni, ha disputato solo 13 partite in questa stagione tra LBA ed EuroLega, segnando 5.8 punti di media in coppa.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

brooks milano

EA7 Milano, il DS Baiesi sul sostituto di Lorenzo Brown e il rinnovo di Armoni Brooks

Francesco Manzi
bolmaro milano

EA7 Milano, vittoria sul Partizan ma Bolmaro va KO. Poeta mette Lorenzo Brown alla porta

Francesco Manzi
EA7 Milano Partizan

EA7 Milano, EMERGENZA VERA! Chi saranno gli assenti contro il Partizan?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.