Qualificazioni mondiali una settimana prima di EuroBasket: follia!

Danilo Gallinari ieri sera a Brescia contro la Georgia ha subito un grave infortunio che potrebbe obbligarlo a saltare il prossimo EuroBasket il quale si giocherà in parte a Milano e le fasi finali a Berlino. Ma non è l’unico della lista, sono ben 8 i giocatori che si sono infortunati una settimana prima di EuroBasket durante le qualificazioni ai Mondiali del 2023:

Players who have suffered injuries during the FIBA World Cup qualifiers: Danilo Gallinari

Kostas Antetokounmpo

Kostas Sloukas

Ioannis Papapetrou

Vasilije Micic

Tornike Shengelia

Nemanja Bjelica

Sergio Llull — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) August 27, 2022

Naturalmente sappiamo benissimo che “la sfiga è cieca ma, quando vuole, ci vede benissimo”. Però ce la siamo un po’ cercata. Non noi come Italia ma come movimento basket mondiale. Pensate se avessero avuto anche un solo leggero infortunio Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic. L’appeal di questo EuroBasket si sarebbe dimezzato, tutto per colpa di queste banalissime qualificazioni ai Mondiali del 2023.

Alcuni di quelli nel tweet ci saranno all’Europeo ma altri dovranno dare forfait ed è davvero un peccato. La speranza è che Danilo Gallinari possa esserci e ci possa portare il più in là possibile, magari alla vittoria, come dice Pozzecco. Ma l’infortunio di ieri è brutto e la paura che sia qualcosa di serio è alta.

Quello che vogliamo far trasparire da questo articolo è che una settimana prima dell’Europeo non puoi calendarizzare delle partite ufficiali. Basta una scavigliata contro l’Estonia che Luka Doncic salta EuroBasket e vede la massima competizione europea per Nazioni da Mykonos, con un mojito in mano. Diciamo che questo è cercarsela. L’infortunio di Gallinari è sfiga, non c’entra nulla, purtroppo la rottura del crociato (lo scriviamo per esorcizzarla perché pare che il crociato abbia retto) può accadere in qualsiasi momento. Ma infortuni traumatici, scavigliate o problemi di questo tipo accadono molto più spesso in contesti gara.

La speranza è che la FIBA impari da questa situazione e acceleri i dialoghi con l’Eca per risolvere il problema, così da tornare alla situazione di un tempo: ti qualificavi al torneo X in base ai risultati del torneo X. Tanto a nessuno interessa di queste qualificazioni mondiali: non interessano ai giocatori, agli allenatori e tanto meno ai tifosi.