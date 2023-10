Quando avverrà l’esordio europeo di Kemba Walker?

Kemba Walker ad oggi non ha ancora giocato un minuto con la maglia dell’AS Monaco. In estate l’americano aveva scombussolato gli equilibri di EuroLega firmando per la prima volta con un club europeo dopo tanti anni da stella in NBA e 4 convocazioni all’All Star Game. I problemi fisici che hanno costretto Walker a giocare solo 9 partite con Dallas nella passata stagione hanno però rallentato il suo avvicinamento al campo, che ora sembra prossimo.

Come riportato da BasketNews, Walker avrebbe iniziato ad allenarsi anche 5vs5 con contatto e mirerebbe alla prossima settimana per bagnare il suo esordio. Questa sera il Monaco sarà impegnato in casa contro la Virtus Bologna, l’ex Charlotte Hornets dovrebbe scendere invece in campo in una delle due gare in programma la settimana prossima: mercoledì contro la Stella Rossa oppure venerdì contro l’Alba Berlino.

Prevedibile che il Monaco voglia andarci cauto visto il grosso investimento fatto su Kemba Walker in estate. I monegaschi hanno perso la prima partita in EuroLega, mentre in campionato sono ancora imbattuti dopo 6 partite.