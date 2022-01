Quando Ibrahim Jaaber si ritirò per i balletti provocanti delle cheerleader

Il mondo della pallacanestro – specialmente quello NBA – ci ha sempre regalato perle rare. Ma la storia che ha portato al ritiro dal basket giocato Ibrahim Jaaber è indubbiamente tra le più divertenti e interessanti che la palla a spicchi europea abbia mai offerto.

Per i più giovani, Ibrahim Jaaber è stato un playmaker della Virtus Roma dal 2008 al 2011 e dell’Olimpia Milano dal 2011 al 2012. Non ha mai nascosto la sua fede islamica, che predicava assiduamente, anche prima e durante le partite. Tant’è vero che oggi ha deciso di dedicare la propria vita all’Islam.

La storia più curiosa che lo riguarda però è quella che l’ha visto protagonista in Lituania con la maglia dello Žalgiris Kaunas. Infatti Jaaber rinunciò al suo stipendio – il club aveva grossi problemi economici e faceva fatica a pagare i giocatori – a causa dei balletti troppo provocanti delle cheerleader della compagine e dello sponsor sulla maglietta della formazione lituana (Ūkio Bankas, una banca commerciale lituana con sede a Kaunas. Oltre il 50% delle azioni era di proprietà dell’uomo d’affari lituano Vladimir Romanov. Era la quinta banca privata più grande e più antica della Lituania):

“Non posso sopportare i balletti troppo provocanti delle cheerleader dello Žalgiris e non sono d’accordo con le pubblicità che appaiono sulle magliette della squadra. Sono ben consapevole che questo potrebbe impedirmi di guadagnare soldi con la pallacanestro per il resto della mia vita. Ma sono disposto a fare questo sacrificio per le mie convinzioni”.

Dopo aver terminato l’annata 2012-2013 in Iran con la maglia del Petrochimi Bandar Imam BC, Jaaber decise di lasciare il mondo della pallacanestro per dedicarsi alla propria fede, come scritto qui sopra.

Certo, è molto strano sentire da un giocatore americano che non vuole giocare a causa dei balletti eccitanti delle cheerleader della propria squadra. Però è proprio per questo motivo che stiamo raccontando questa storia.

