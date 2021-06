Quando inizierà la stagione NBA 2021-22? Tutte le date

La stagione NBA 2020-21 sta entrando nel vivo in questi gironi, man mano che ci si addentra nei Playoff. È stata sicuramente una stagione molto particolare, condizionata dalla pandemia, tra gare rinviate e a porte chiuse, un’annata anche ridotta viste le 72 partite contro le 82 cui siamo sempre stati abituati. Dalla prossima stagione, la 2021-22, però la NBA tornerà al suo formato “normale”. Riprenderà a ottobre (non a dicembre come quella in corso) per concludersi a giugno con le Finals.

Nelle scorse ore la NBA ha inviato una comunicazione a tutte le 30 franchigie con le date più importanti che delineeranno la stagione 2021-22. I training camp inizieranno il 28 settembre, mentre la stagione regolare il 19 ottobre. I Playoff partiranno il 16 aprile, le Finals il 2 giugno e l’eventuale Gara-7 si disputerà il 19 giugno. Il Draft 2022 si terrà invece il 23 giugno, praticamente oltre un mese “in anticipo” rispetto a quello di quest’anno, che sarà invece il 29 luglio.

The NBA officially is returning to its normal October-June calendar for next season. Teams received new key dates today. https://t.co/8fO6nNGZDl — Shams Charania (@ShamsCharania) June 10, 2021

