Quando Jokic segna 40 punti in post season, Denver perde sempre

Se Nikola Jokic segna più di 40 punti in una partita di playoff NBA, i Denver Nuggets la perdono.

La curiosa statistica si è confermata anche in gara 2 delle Finals contro i Miami Heat: 41 punti a segno per il fenomeno serbo, vittoria degli avversari 108-111.

Era successo già altre tre volte, la prima nel turno inaugurale del 2019 con i San Antonio Spurs: Nuggets ko 120-103 nonostante i 43 di Jokic e costretti a gara 7, poi vinta. Le altre due occasioni quest’anno: gara 4 del primo turno con Minnesota (persa 114-118 con altri 43 del serbo) e la stessa sfida nel secondo, contro i Phoenix Suns, vincenti 129-124 nonostante Jokic ne avesse messi addirittura 53.

Ci sono però altri record pazzeschi già fatti registrare da Jokic dopo due partite delle Finals. Ha segnato 68 punti complessivamente, soltanto Michael Jordan (69 nel 1991) e Allen Iverson (71 nel 2001) avevano fatto meglio nelle due sfide iniziali.

In una singola edizione dei Playoffs ci sono stati solamente altri due giocatori capaci di segnare 500 punti con 200 rimbalzi e 150 assist: Larry Bird nel 1987 e LeBron James per tre volte.

Fra i centri, però, nessuno aveva mai segnato 500 punti e smazzato 100 assist in una singola post season. E dal 1999, era di Tim Duncan, non c’era un giocatore capace di una doppia doppia da 25+10 nelle prime due gare delle Finals. E solamente altri tre big men possono vantare una gara da 40+10 alle Finals e Jokic è il primo a non farlo indossando la canotta dei Lakers, visto che i predecessori sono Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlan.

Centers with a 40/10 Finals game: — Nikola Jokic

— Shaq

— Kareem

— Wilt The first non-Laker to reach the mark. pic.twitter.com/X0334vX0bI — StatMuse (@statmuse) June 5, 2023

Tutto ciò, però, non è bastato per difendere il fattore campo dai Miami Heat che hanno strappato un match in Colorado. Una vera e propria impresa, considerando le prestazioni di Jokic e che Denver non perdeva in casa da Marzo.