Quando Kobe Bryant capì che Dwight Howard avrebbe fallito ai Lakers

Non è un segreto che il primo periodo di Howard con i Los Angeles Lakers fu un completo disastro. A quanto pare, il leggendario Kobe Bryant capì fin dall’inizio che il suo team con Dwight Howard non avrebbe funzionato. Apparentemente, Kobe lo sapeva non appena hanno parlato al telefono per la prima volta.

In una recente apparizione su ESPN, Jalen Rose ha condiviso il momento esatto in cui Kobe si è reso conto che la sua partnership con i Lakers sarebbe destinata al fallimento:

“Ero proprio accanto a lui nel suo camp quando ha parlato per la prima volta con Dwight Howard”, ha detto Rose, tramite Orlando Silva di Fadeaway World. “Ero proprio lì e Dwight era eccitato; gli stava chiedendo di L.A. Gli stava chiedendo come avrebbe potuto aiutarlo, renderlo migliore; gli ha chiesto delle cose fuori dal campo, ha chiesto di tutto”.

A quanto pare, Superman non pose le domande giuste. Il tipo di domande di Howard chiaramente non andava bene a Kobe Bryant e aveva subito capito che il rapporto con Dwight Howard non avrebbe funzionato:

“Dopo che ha posto tutte quelle domande, sai cosa ha detto Kobe? Ti mostrerò come si vincono i titoli. Ha parlato al telefono con Dwight Howard e ha detto, ‘la sua testa non è al posto giusto. Non funzionerà’. E non ha funzionato”.

