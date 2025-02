Quando (probabilmente) avverrà l’esordio di Doncic con i Lakers

L’attesa per il debutto di Luka Doncic con i Los Angeles Lakers potrebbe presto finire. Il fuoriclasse sloveno ha partecipato al suo primo allenamento con la squadra dopo il clamoroso scambio con i Dallas Mavericks avvenuto lo scorso weekend. Doncic era fermo dallo scorso 25 dicembre a causa di uno stiramento al polpaccio sinistro, ma ora si avvicina il momento del suo esordio in maglia gialloviola.

Debutto già sabato contro Indiana?

L’allenatore dei Lakers, JJ Redick, ha dichiarato che il rientro di Doncic è imminente, ma la decisione verrà presa nei prossimi giorni. Le opzioni più probabili sono il match di sabato contro gli Indiana Pacers o quello di lunedì contro gli Utah Jazz.

“Stiamo valutando giorno per giorno”, ha detto Redick. “Oggi abbiamo fatto un allenamento senza contatto, ma è stato un buon lavoro di 45 minuti. Nei prossimi due giorni avrà la possibilità di giocare del basket a pieno ritmo, poi decideremo. Se non sarà sabato, speriamo per lunedì.”

Doncic in panchina per il dominio dei Lakers sui Clippers

Nel frattempo, Doncic ha assistito dalla panchina alla netta vittoria per 122-97 dei Lakers contro i Clippers martedì notte. LeBron James ha guidato la squadra alla 9a vittoria nelle ultime undici partite, dimostrando che i Lakers sono già in grande forma.

Con l’arrivo di Doncic, la squadra gialloviola potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, diventando una delle formazioni più temibili in vista della seconda parte di stagione. Ora resta solo da vedere quando il talento sloveno tornerà a calcare il parquet.

Leggi anche: CLAMOROSO! Jimmy Butler agli Warriors: ufficiale la maxi trade