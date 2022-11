Quando sarà pronta la nuova Arena di Cantù? Abbiamo una data!

Andrea Mauri, amministratore delegato di Cantù Next, l’azienda di Cantù che si sta occupando della realizzazione della nuova arena brianzola, e Giuseppe Rizzello, general manager di ASM Global Italy, sono intervenuti alla trasmissione Facebook Biancoblu TV di ÉSport Como:

Tra i tantissimi argomenti trattati, uno dei più scottanti è quello relativo alla data di apertura, soprattutto perché a Cantù ci credono in questo palazzetto… ma fino a un certo punto, viste le esperienze passate con il PalaBabele, il PalaTurra e il PalaGera.

Nel 2026 Cantù compirà 90 anni e nel 2026 ci saranno anche le Olimpia invernali di Milano-Cortina. L’Arena potrà ospitare anche eventualmente un campo da hockey, un po’ come la Crypto.com Arena di Los Angeles, sempre costruita in partnership da ASM Global. Quindi quella potrebbe essere la data, anche se Rizzello ha detto che spera che l’Arena possa essere aperta anche un po’ prima:

“La nostra speranza è che l’Arena possa essere pronta un bel po’ prima del 2026…”.

Non è un lavoro semplice perché, il Covid prima e la guerra dopo, hanno complicato e stanno complicando il lavoro, però l’obiettivo è comunque di portare in porto questo lavoro che potrebbe rivoluzionare tutto il tessuto socio-economico canturino. Si parla di inserire ristoranti, palestra secondarie, concerti, eventi, convention. Insomma, una vera e propria arena NBA… in Brianza.

