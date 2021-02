Quando Trae Young non tira da tre punti fa notizia (e Atlanta non vince)

Trae Young è uno dei migliori tiratori da tre punti della NBA. Il playmaker degli Atlanta Hawks ovviamente sfrutta al massimo questa sua caratteristica, tentando più di 6 tiri di media a partita da dietro l’arco in questa stagione con una percentuale di realizzazione del 34%.

Un suo match senza una tripla segnata è di per sé una notizia ma lo è ancora di più uno in cui Young non tenta neanche una conclusione da lontano, come accaduto la scorsa notte nella sfida contro Indiana. Nel corso della sua carriera era successo solamente un’altra volta, il 21 Dicembre 2018 contro i New York Knicks.

Le partite in cui Young non ha mai realizzato una bomba sono 27 e gli Hawks hanno perso in 24 di queste serate.

Tonight was the 2nd time Trae Young did not attempt a 3-pt FG in his career (Dec. 21, 2018 vs the Knicks).

The Hawks are now 3-24 when Young fails to make a 3-pt FG in his career. pic.twitter.com/OCJCuQYHzz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2021