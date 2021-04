Quanti miliardari in NBA! La classifica dei proprietari più ricchi

Come ogni anno la rivista Forbes ha pubblicato i patrimoni delle persone più ricche del Mondo, tra le quali figurano anche i proprietari di alcune squadre NBA.

Il più ricco del pianeta, in termini assoluti, si conferma Jeff Bezos, fondatore di Amazon, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari. Alle sue spalle Elon Musk, fondatore di Tesla, con 151, poi i vari Bernard Arnault, Bill Gates e Mark Zuckerberg.

Per quanto riguarda i proprietari di club sportivi, il Paperone è Mukesh Ambani che possiede i Mumbai Indians, squadra di cricket e ha accumulato 84,5 miliardi di dollari. Steve Ballmer, ex CEO di Microsoft e patron dei Los Angeles Clippers, scende al secondo posto in questa classifica. Il suo patrimonio però è aumentato di ben 16 miliardi nell’ultimo anno, arrivando a 68,7 miliardi. Una cifra che vale il 14° posto nel mondo e il primo nella NBA. Dietro di lui Dan Gilbert, proprietario dei Cleveland Cavaliers, con 51,9 miliardi e la seconda posizione nella lega.

Sesto owner più ricco al mondo è Robert Pera dei Memphis Grizzlies con 18,3 miliardi. Decimo posto per Joseph Thai che meno di due anni fa comprò i Brooklyn Nets. Per il fondatore di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, 14,5 miliardi con una crescita annua di 1,6.

Non se la passa male neanche Stanley Kroenke che con la sua holding controlla i Denver Nuggets, tante altre franchigie nei principali sport statunitensi e l’Arsenal in Premier League. Per lui un patrimonio di 8,2 miliardi.

E Michael Jordan? Il proprietario degli Charlotte Hornets si “ferma” 1,6 miliardi registrando una perdita di 500 milioni nell’ultimo anno.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.