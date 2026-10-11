Quanti spettatori c’erano al PalaEur per il primo derby romano della stagione?

Questa sera al PalaEur è andato in scena il primo derby captiolino tra la Maxima Roma e la BC Roma, vinto dai padroni di casa 96-95. La gara era particolarmente attenzionata non solo perché era la prima sfida cittadina dal 1980, quando si affrontarono l’Eldorado Lazio e l’Acqua Fabia Roma, ma perché da molti era vista come una partita tra due formazioni “artificiali”, all’indomani di una gara in cui la Virtus Roma, in Serie B Nazionale, aveva portato al palazzetto oltre 3.000 spettatori per il debutto casalingo stagionale contro la Consultinvest Loreto Pesaro.

Alla fine per la sfida tra Maxima e BC Roma sono accorsi al PalaEur ben 9.312 spettatori, record stagionale per le partite delle due squadre romane e ad un passo dal sold-out.

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Foto: LBA