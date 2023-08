Quanto costa sfidare un giocatore NBA in uno contro uno?

Volete sfidare un giocatore NBA in uno contro uno? Da oggi è possibile, basta pagare.

Come notato da Sky Sport, alcuni giocatori NBA danno la possibilità di sfidare i fan in uno contro uno per qualche centinaio di dollari. A occuparsi dell’organizzazione del tutto c’è la Celebrity Sports Academy, azienda specializzata nell’organizzazione di camp estivi con i giocatori NBA. Da poco la CSA ha ampliato la sua offerta, dando ai partecipanti al camp e ai loro genitori anche altre possibilità.

Ad esempio si può sfidare Jimmy Butler in uno contro uno, in una gara a chi segna per primo due canestri, al costo di 699 dollari. Il pacchetto comprende anche una foto con il campione dei Miami Heat, un gadget autografato e un set di foto dell’incontro. Si può anche giocare contro Andre Drummond (per 299 dollari) e Anfernee Simons (349). C’è inoltre la possibilità di sfidarli in una skill challenge oppure pranzare insieme. I posti per queste esperienze con Butler, però, sono esauriti per il 2023. Ancora aperte le iscrizioni al suo camp di fine Agosto in Florida, dove si potrà partecipare come giocatori (al costo di 349 dollari) oppure come cheerladers (119 dollari).