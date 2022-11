Quanto costerà (come minimo) a Kyrie Irving la sospensione?

Kyrie Irving è stato ufficialmente sospeso dai Brooklyn Nets per essersi rifiutato di dire chiaramente di non essere anti-semita. La franchigia era riuscita a chiudere un occhio sul tweet condiviso nei giorni scorsi dal giocatore, ma non ha potuto far altro che punirlo quando Irving ha lasciato passare diverse occasioni per scusarsi. I Nets hanno dato alla propria point guard una sospensione insolita: “non meno di 5 partite”, che potrebbero quindi aumentare.

In nessuna delle gare che Kyrie salterà a causa di questa sospensione gli verrà corrisposto lo stipendio. E quindi quanti soldi perderà Irving? Il giocatore è nel suo ultimo anno di contratto con Brooklyn e in questa stagione dovrebbe percepire 36.5 milioni di dollari. Come riportato da Bobby Marks, la somma che Irving perderà a causa della sospensione è di 251.747 dollari. Ovviamente questa cifra aumenterà se la sospensione verrà estesa a più di 5 partite. Tutto dipenderà dai prossimi passi di Kyrie Irving, che dovrà andare incontro alle richieste di maggiore chiarezza fatte dai Nets.