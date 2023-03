Quanto costerà e quando sarà finita: tutti i dettagli sulla nuova arena della Virtus Bologna

La Virtus Bologna ha presentato oggi il progetto della sua nuova arena da realizzare nell’area della Fiera. Nel corso della conferenza il patron Massimo Zanetti ha parlato anche del suo coach Sergio Scariolo.

Il nuovo palasport delle V Nere sorgerà al posto dell’attuale Padiglione 37 della Fiera e sarà una struttura polifunzionale. Potrà ospitare anche concerti ed eventi ma all’occorrenza essere rimodulata per tornare alla vocazione fieristica, grazie alla possibilità di isolare alcune aree, smontarne altre e ritrarre alcune tribune.

L’arena avrà una capienza di circa 10mila spettatori, costerà circa 55 milioni di euro e sarà ultimata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. La Virtus, per intenderci, conta di giocarci il match di Natale del prossimo anno o al massimo il primo dell’anno successivo.

Altre particolarità? L’involucro esterno dell’arena potrà cambiare colore e ospitare proiezioni, un po’ come avviene per lo stadio del Bayern Monaco. Per questo motivo si è parlato di “lanterna” che racconterà all’esterno ciò che avviene all’interno. Grande attenzione alla sostenibilità ambientale, alle aree commerciali e hospitality, inoltre il nuovo palasport sarà parte integrante di un progetto che vuole integrare sempre di più il quartiere della Fiera con il resto della città. Per questo sono previsti lavori anche nell’area esterna e l’arrivo del tram direttamente davanti al palasport.

Dietro una delle due curve, inoltre, verrà installato un altro campo per gli allenamenti e le giovanili. In Fiera, in un edificio adiacente al palasport, ci sarà anche la nuova Casa Virtus: le V Nere, insomma, lasceranno l’Arcoveggio e porteranno in Fiera tutte le loro attività, comprese gli uffici. I lavori dovrebbero partite in estate, alla fine di tutto l’iter burocratico.