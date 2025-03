Quanto pesa davvero Doncic? Luka nega di avere questo problema

Da quando Luka Doncic è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers lo scorso febbraio, una delle tematiche più discusse riguarda la sua forma fisica. Diverse fonti hanno riportato che, in un certo periodo, il fuoriclasse sloveno avrebbe raggiunto 270 libbre (circa 122,5 kg), dato che lo avrebbe reso uno dei giocatori più pesanti dell’intera NBA.

Tuttavia, Doncic ha smentito categoricamente queste voci, dichiarando che non c’è alcun problema legato alla sua condizione atletica.

Le dichiarazioni di Luka Doncic

Durante la conferenza stampa di presentazione, Doncic ha affrontato il tema con fermezza:

“È una motivazione. So che non è vero, ma è una motivazione. Sono arrivato in uno dei club più grandi nella storia dello sport, ma è una grande spinta per il lungo termine”.

Accanto a lui, il GM dei Lakers, Rob Pelinka, ha sottolineato come il percorso verso la grandezza sia un processo continuo:

“Puntare alla perfezione, come facciamo noi come organizzazione o come giocatore, significa affrontare delle sfide per migliorarsi.”

La verità sul peso di Luka Doncic

Attualmente, il peso di Doncic è ufficialmente registrato a 230 libbre (circa 104 kg). Tuttavia, numerosi report indicano che questa cifra sia soggetta a fluttuazioni. Nonostante non ci siano dati precisi sulle sue attuali misure, negli ultimi mesi il giocatore sembra aver migliorato la sua condizione fisica, mostrando un aspetto più asciutto e atletico rispetto a quando è approdato ai Lakers.

Un giocatore instancabile

Al di là delle polemiche sul peso, i numeri dimostrano l’impegno di Doncic in campo. Nella scorsa stagione è stato il giocatore NBA con più minuti giocati, totalizzando 3.524 minuti tra regular season e playoff.

Alle sue spalle si sono piazzati:

Anthony Davis (3.419 minuti) – anche lui coinvolto nella trade che ha portato Doncic a Los Angeles.

Jayson Tatum (3.413 minuti).

Obiettivo: Dominare con i Lakers

Dopo l’inizio di stagione turbolento, Doncic sembra determinato a smentire le critiche e dimostrare di essere una pedina fondamentale per i Lakers. Se riuscirà a mantenere un’ottima forma fisica e il suo incredibile talento, Los Angeles potrà contare su di lui per tornare al vertice della NBA.

Leggi anche: Inchiesta sull’alterazione delle statistiche in LBA: c’entrano le scommesse?