Quanto sport nel nuovo album di Kayne West con Kobe Bryant protagonista

L’ultimo album di Kanye West, Donda, ha sconvolto il mondo della musica. La pubblicazione, infatti, è stata molto controverso con il cantante che ha accusato la Universal di aver lanciato il disco senza la sua approvazione.

In ogni caso le 27 tracce sono state subito prese d’assalto dai fan che hanno potuto trovare diversi riferimenti al mondo dello sport e al basket nello specifico.

Innanzitutto c’è un intero brano dedicato a Kobe Bryant, intitolato “24”.

C’è poi un richiamo a Giannis Antetokounmpo e ai Milwaukee Bucks in “Junya”.

Infine anche un accenno al calcio e in particolare a Lionel Messi in “Off The Grid”.