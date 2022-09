Quanto vengono pagati gli arbitri degli Europei?

Gli Europei di basket hanno avuto come protagonista in negativo la classe arbitrale. Purtroppo nel corso delle sfide ci sono stati tanti errori di valutazione, alcuni dei quali molto grossolani e oggettivi come un tiro libero non fatto tirare alla Lituania.

Da più parti si è parlato di un “problema arbitrale”, facendo intendere che il livello delle direzioni è stato inferiore rispetto a quello del gioco. La causa principale è che i fischietti migliori sono stati esclusi dalle competizioni FIBA perché dirigono le sfide di EuroLega ed EuroCup.

Sulla loro scelta, oltre a un livello tecnico più alto per quanto riguarda i tornei per club, c’è anche una questione economica. I rimborsi garantiti da FIBA Europe, infatti, sono abbastanza scarni. Per gli Europei mille euro in totale agli arbitri che hanno diretto solamente sfide dei gironi, altri mille a quelli impegnati anche nella fase a eliminazione diretta, oltre a vitto, alloggio e rimborso delle spese di viaggio.

Un arbitro di Serie A percepisce più o meno la stessa cifra per un singolo match, per non parlare dei compensi di chi fischia in EuroLega.

Fonte: FIBA Europe Competitions Regulations