Quarto KO di fila, Ettore Messina: “Passo avanti importante”

Ettore Messina ha parlato con toni positivi in conferenza stampa, nonostante la sconfitta casalinga della sua Olimpia Milano contro l’AS Monaco per mano di Mike James. Il tecnico italiano ha sottolineato “passi avanti importanti” dal punto di vista dell’atteggiamento, anche se questo non ha evitato ai biancorossi il quarto KO di fila, il terzo consecutivo in EuroLega. Attualmente Milano è ultima in classifica, posizione condivisa con l’ASVEL di Pozzecco, che stasera ha vinto, e l’Alba Berlino, contro la quale i meneghini hanno perso settimana scorsa.

“Penso che la squadra sia stata competitiva oggi, abbiamo commesso qualche errore che ci è costato la vittoria ma abbiamo lottato per tutta la partita, difendendo al meglio contro un’ottima squadra. Sicuramente un passo avanti importante, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e della coesione, specialmente in difesa. Non ho visto la mollezza delle ultime uscite. La gara è stata decisa dalle giocate individuali di Mike James, non ci resta che lavorare e migliorare” ha dichiarato Messina, parole raccolte da Sportando.