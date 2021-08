Quattro giocatori ancora senza contratto

In appena una settimana di mercato le diverse franchigie nba hanno costruito i roster per la prossima stagione e i principali giocatori hanno tutti firmato nuovi contratti. Ci sono però ancora alcuni free agent che stanno aspettando l’occasione giusta per decidere con quale squadra giocare l’anno prossimo.

Tra tutti spicca il nome di Dennis Schroder. Il playmaker è reduce da un’ottima stagione con i Los Angeles Lakers a livello individuale: per lui 15.4 punti e 5.8 assist di media.

In questi giorni si è palesato l’interesse dei Boston Celtics per il giocatore tedesco, che sembra rimasto “al palo” dopo questi primi giorni di mercato: la sua richiesta economica non ha trovato riscontro da parte di nessuna squadra.

E pensare che durante la scorsa regular season ha rifiutato un ricco contratto da parte proprio dei Lakers.

Un altro nome caldo in queste settimane è quello di Lauri Markkanen: il lungo finlandese è stato oggetto di molti rumors, ma nessuna squadra si è ancora offerta ufficialmente. Il general manager dei Bulls Marc Eversley è alla ricerca di una sign and trade per un giocatore che è fuori dal progetto per la nuova stagione. Markkanen arriva dalla sua peggior stagione da quando è nella lega: a livello statistico ha peggiorato le statistiche alla voce punti, rimbalzi e assist. Per il momento le squadre che si sono maggiormente interessate sono state Spurs e Hornets.

DeMarcus Cousins sembra essere lontano dal trovare una nuova squadra dopo le difficoltà di questi ultimi anni. Cousins la scorsa stagione si è diviso tra Rockets e Clippers, giocando poco più di 15 minuti di media in 41 partite. Nel mese di Luglio il lungo era stato accostato ai Los Angeles Lakers, ma il roster dei giallo-viola è quasi completato e difficilmente andranno a cercare Cousins.

Un giocatore che inspiegabilmente non ha ancora ricevuto un’offerta è Josh Hart. La passata stagione ha fatto registrare 9.2 punti e 8 rimbalzi di media: i Pelicans hanno steso la Qualifiyng Offer al suo contratto e di conseguenza Hart attualmente è restricted free agent. Nessuno però ha ancora formalizzato un’offerta per lui.

Altri giocatori ancora free agent: JJ Redick, Paul Millsap, Wesley Matthews, Avery Bradley, Tacko Fall