Questa notte ci sarà l’esordio di James Harden con la maglia dei Brooklyn Nets

Questa notte i Brooklyn Nets giocheranno contro gli Orlando Magic e in campo ci sarà anche la propria nuova superstar: James Harden. L’ex fenomeno di Houston sarà a referto e probabilmente giocherà qualche minuto, anche perché Kyrie Irving non sarà nemmeno questa notte sul parquet con i bianconeri.

James Harden is listed available to make his Brooklyn Nets debut tonight against the Magic.