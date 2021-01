Questa notte LeBron James è diventato lo scorer più anziano dei Lakers dall’ultima partita di Kobe Bryant

Nella vittoria dei Los Angeles Lakers sui Cleveland Cavaliers, LeBron James ha realizzato il suo season-high da 46 punti. Questo rende James il Laker più anziano con una partita da 40 punti dai 60 punti di Kobe Bryant nella sua ultima partita in carriera.

James ha condotto i Lakers alla vittoria per 115 a 108 sui “suoi” Cavs. Ha tirato 19 su 26 dal campo, 7 su 11 dalla distanza e 1 su 2 dalla linea del tiro libero. LeBron ha anche aggiunto 8 rimbalzi, 6 assist, 2 palle recuperate e 2 stoppate.

