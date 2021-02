Questione inno nazionale, Stan Van Gundy: “Allora suoniamolo anche in tutti gli uffici”

La scelta dei Dallas Mavericks di non suonare l’inno nazionale prima delle loro partite ha portato ad aspre critiche negli Stati Uniti, oltre a un comunicato ufficiale della NBA che invece ne ha ribadito l’obbligatorietà.

Invece Stan Van Gundy, allenatore dei New Orleans Pelicans, è d’accordo con la franchigia texana: “Se ritenete giusto ascoltare l’inno prima di un evento sportivo – ha scritto su Twitter -, allora bisognerebbe metterlo prima dei film al cinema, ai concerti, a messa e all’inizio di ogni giornata lavorativa in qualunque ufficio. Quale sarebbe il motivo per suonarlo prima di ogni partita?”.

This should happen everywhere. If you think the anthem needs to be played before sporting events, then play it before every movie, concert, church service and the start of every work day at every business. What good reason is there to play the anthem before a game? https://t.co/HvnBtXhgGS

— Stan Van Gundy (@realStanVG) February 10, 2021