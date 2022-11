L’ex star dei Chicago Bulls, Joakim Noah, ha avuto un viaggio piuttosto colorato durante il suo periodo in NBA. Una volta era uno dei centri più temuti della Lega e ha avuto la sua giusta quota di battaglie in campo durante quella che è stata una carriera memorabile di 13 anni.

A quanto pare, tuttavia, uno dei momenti più indimenticabili di Noah non è accaduto all’interno di un’arena NBA. L’ex difensore dell’anno è stato recentemente ospite del podcast The Old Man & The Three di JJ Redick e Noah si è preso la responsabilità di rivivere una storia indimenticabile che coinvolge il presidente Barack Obama, LeBron James e Kobe Bryant.

Insieme a LeBron e Kobe, Noah è stato anche invitato a una delle feste di compleanno di Obama alla Casa Bianca. Finirono per giocare a basket con il comandante in capo e a un certo punto, mentre Noah era in disparte a guardare una delle partite, si rese subito conto di quanto fosse veramente meschino il Black Mamba:

“Ero seduto accanto a Kobe. LeBron ruba la palla. È in campo aperto. Quindi ovviamente, quando LeBron prende la palla in contropiede, è uno spettacolo da vedere. Tutti guardano e ci chiedono ‘Cosa farà?’. E ricordo che Kobe si gira e inizia a parlarmi di qualcosa completamente a caso, non voleva che la gente esaltasse la sua schiacciata. Ero tipo ‘Ok, io sono malato, ma anche questo ragazzo è malato da morire. Questo ragazzo non riconoscerà nemmeno questo gesto’. Questo ha detto molto per me. Non voleva che la gente lo vedesse mentre LeBron stava schiacciando. Non voleva una foto di lui mentre guardava questo gesto”.

