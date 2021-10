Quinn Cook, due volte campione NBA, approda in Europa

Quinn Cook è un due volte campione NBA, ma non è comunque riuscito a trovare un nuovo contratto nella Lega. Il playmaker nella scorsa stagione ha giocato tra Lakers e Cavaliers, scendendo in campo solo 23 volte con 3.3 punti di media. Ora Cook ha deciso di trasferirsi in Europa, dove ha firmato con i russi della Lokomotiv Kuban.

Cook giocherà quindi in EuroCup, avversario di Trento nel Gruppo A. In carriera, il giocatore americano ha vinto due titoli NBA: nel 2018 con Golden State e nel 2020 con i Lakers. Nella stagione 2017-18 con gli Warriors aveva anche sfiorato la doppia cifra, segnando 9.5 punti a partita in 33 presenze (di cui 18 in quintetto).

Two-time NBA champion Quinn Cook joins Loko⚡️ Lokomotiv Kuban signed up @QCook323 who last played for Lakers and Cleveland.

