Quinn Ellis: futuro all’EA7 Milano, in EuroLega o subito in NBA?

La Dolomiti Energia Trentino ha conquistato la Coppa Italia, e il protagonista assoluto è stato Quinn Ellis. Il playmaker britannico ha dominato la competizione, tornando a casa con il titolo di MVP e di miglior assist-man, totalizzando 24 assist in tre partite. Numeri impressionanti che certificano il suo impatto decisivo nel torneo.

Ellis ha mantenuto una media di 12.3 punti a partita, con 6.3 rimbalzi e 8 assist, dimostrando una crescita costante nel suo gioco. Nella finale contro Milano, ha siglato 14 punti in 28 minuti, con 5/7 da due, 1/3 da tre.

Il Futuro di Quinn Ellis: Eurolega o NBA?

Dopo una prestazione del genere, il futuro di Quinn Ellis è più incerto che mai. Il coach Paolo Galbiati ha commentato con ironia:

“NBA o EuroLega? Non lo so, ci sono tante squadre che lo stanno osservando. Io sarò felice se andrà in EuroLega e poi in NBA, e quando ci incontreremo mi pagherà la cena”.

Anche il capitano di Trento, Toto Forray, ha elogiato il giovane talento, affermando:

“Ha vinto tutti i premi. Tutto meritato, lavora duro.”

Ellis, classe 2003, è già nei radar dell’Olimpia EA7 Milano, soprattutto per il suo status di giocatore formato in Italia, un aspetto strategico per le squadre di Serie A. Già lo scorso maggio si parlava di un possibile interesse dell’Olimpia, viste anche le sue ottime prestazioni a Capo d’Orlando, dove si è messo in luce vincendo la classifica marcatori della C Silver siciliana nel 2020-2021.

Intervistato da Tuttosport, lo stesso Ellis ha dichiarato:

“Il mio limite è il cielo: non mi pongo domande sul futuro, se sarà in Europa, in Eurolega o in NBA.”

Non è la prima volta che il giovane britannico assapora il basket ai massimi livelli: la scorsa estate ha partecipato alla Summer League NBA con i Portland Trail Blazers, giocando 3 partite con una media di 11.3 minuti.

Olimpia Milano: un’estate di cambiamenti in vista

L’Olimpia Milano dovrà affrontare un’estate di scelte importanti, soprattutto per quanto riguarda il parco giocatori italiani. In scadenza ci sono Diego Flaccadori, Giordano Bortolani e Pippo Ricci. I primi due sembrano destinati a lasciare il club, mentre per Ricci il discorso rimane aperto.

In caso di addio a Flaccadori, Milano avrà bisogno di un nuovo playmaker, e Quinn Ellis rappresenta il profilo ideale. Le alternative sul mercato sono poche, e il giovane britannico ha dimostrato di poter competere con i migliori, sia in Italia che in Europa.

Resta da vedere se Milano punterà su di lui, oppure se Ellis sceglierà di tentare il grande salto direttamente in EuroLega o NBA. Una cosa è certa: il suo talento è sotto gli occhi di tutti, e il suo futuro sarà ricco di opportunità.

