Quintetto e vittoria in ACB per Yabusele e Deck dopo la maxi rissa

Oggi pomeriggio è tornato a giocare il Real Madrid dopo la scazzottata di giovedì sera contro il Partizan Belgrado avventura nei playoff di EuroLega e l’ha fatto in Liga ACB contro Zaragoza, in una gara vinta dai madrileni con il risultato finale di 93 a 86. Subito in quintetto per i blancos Guerschon Yabusele e Gabriel Deck, due dei più importanti protagonisti della maxi rissa che ha portato il francese a prendersi una squalifica di – solo – 5 giornate in EuroLeague

Fa molto strano vederli in quintetto dopo quanto successo meno di 72 ore fa ma naturalmente le squalifiche di EuroLega valgono solo in EuroLega e quindi eventualmente sarebbe dovuto essere il Real Madrid a sospendere il Yabusele e/o Deck. Ma gli spagnoli hanno preferito chiudere un occhio e buttarli subito nella mischia, come se non fosse accaduto nulla.

Tanti minuti in campo anche per Sergio Llull, che non è partito titolare ma che è stato sul parquet per quasi 24 minuti, e ha realizzato ben 17 punti. Ricordiamo che lo spagnolo, che ha iniziato il tutto tirando un pugno sulla mano/palla di Kevin Punter, non ha nemmeno preso una multa e sarà regolarmente in campo per gara-3 a Belgrado.

Leggi anche: KARL MALONE – Il POSTINO di DESIO