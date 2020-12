Rajon Rondo: “Ecco i più grandi insegnamenti ricevuti da LeBron James”

Rajon Rondo è stato ospite di Stephen Jackson e Matt Barnes nel popolarissimo podcast All The Smoke, parlando anche del rapporto avuto con LeBron James durante i due anni trascorsi insieme ai Los Angeles Lakers.

In particolare l’attuale play degli Atlanta Hawks ha parlato degli insegnamenti ricevuti da LBJ, dal quale Rondo, nonostante sia un giocatore di grandissima esperienza, ha potuto imparare moltissimo.

Stare insieme a LeBron è stata un’esperienza incredibile. Stando accanto a un uomo del suo spessore si può imparare continuamente, sia sul parquet che durante i viaggi per le trasferte. Trascorrevo gli allenamenti a studiare i suoi movimenti e le decisioni che prendeva, in modo tale da farmi trovare pronto a giocare con lui in partita. Un giocatore che ha dominato la NBA per 17 anni può farti crescere sotto tutti i punti di vista, anche se hai diviso lo spogliatoio con una decina di hall-of-famer come è capitato a me. Nessuno di questi, però, si avvicina all’Olimpo dove risiede LeBron.