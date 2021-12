Ranking FIBA aggiornato: l’Italia perde una posizione

La prima finestra di qualificazione alla FIBA Basketball World Cup 2023 ha visto le Nazionali in campo per assicurarsi uno dei 32 spot validi per l’accesso ai Mondiali di Indonesia, Giappone e Filippine. I risultati delle prime sfide hanno portato ad alcuni cambiamenti nel FIBA World Ranking Men, presentato da Nike – in particolare per Lituania, Belgio e Svezia in Europa, Costa d’Avorio e Capo Verde in Africa e Arabia Saudita in Asia.

Per quanto riguarda l’Italia, che ha chiuso la prima finestra con una vittoria (contro i Paesi Bassi) ed una sconfitta (contro la Russia), è avvenuto il sorpasso per mano della Lituania, che ha conquistato l’ottavo posto grazie alle vittorie su Bulgaria e Repubblica Ceca. Questo è stato l’unico spostamento all’interno della top 10; il Belgio, inoltre, dopo la convincente vittoria sulla Slovacchia e in rimonta sulla Serbia è salito in 36esima posizione. Chiudendo i movimenti a livello di nazionali europee, infine, la Svezia ha conquistato il 51esimo posto, grazie al trionfo casalingo contro la Finlandia e del match, perso ma combattuto, in Slovenia.

Dopo la fase iniziale degli African Qualifiers, Capo Verde ha fatto un salto di 26 posizioni fino alla n. 74 e la Costa d’Avorio è scesa dal 46esimo al 40esimo spot.

In Asia, invece, l’Arabia Saudita ha ottenuto la 79esima posizione, salendo di 8 gradini, in seguito alla vittoria contro la Giordania.

Qui il link per vedere il ranking completo.

Qui, invece, trovate ulteriori informazioni relativamente ai criteri utilizzati per calcolare il FIBA World Ranking.